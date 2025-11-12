وزیر جهاد کشاورزی به‌منظور بررسی وضعیت بخش کشاورزی، افتتاح چند طرح و دیدار با فعالان و بهره‌برداران بخش کشاورزی امروز به آذربایجان‌ شرقی سفر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سفر غلامرضا نوری قزلجه که به‌مدت چهار روز ادامه خواهد داشت و با نشست با فعالان و بهره‌برداران کشاورزی استان آغاز می‌شود و در روز دوم سفر با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه تبریز دیدار کرده و درباره روند اجرای سیاست‌های کلان بخش کشاورزی در منطقه گفت‌و‌گو خواهد کرد.

نوری همچنین با حضور در بیست‌ونهمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی ایران که به میزبانی اتاق بازرگانی تبریز برگزار می‌شود، به‌عنوان سخنران ویژه در زمینه راهکار‌های توسعه صادرات محصولات کشاورزی سخنرانی خواهد کرد.

در ادامه برنامه‌های روز دوم سفر، هیأت وزارت جهاد کشاورزی عازم شهرستان اهر خواهد شد تا از طرح‌های شاخص این شهرستان از جمله یک واحد مرغداری، یک طرح خوراک دام و سردخانه پارماگل (که در همین سفر افتتاح می‌شود) بازدید کند. همچنین، در نشست مشترکی با فرماندار و نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی، مهم‌ترین مسائل بخش کشاورزی منطقه بررسی خواهد شد.

در ادامه برنامه‌های روز دوم سفر، غلامرضا نوری قزلجه با عزیمت به شهرستان سراب، از سد بافتان و شهرک گلخانه‌ای سراب بازدید کرده و در جلسه‌ای با حضور نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی و فعالان بخش کشاورزی، درباره توسعه کشت‌های گلخانه‌ای و مدیریت منابع آب گفت‌و‌گو خواهد کرد.

سومین روز سفر به بازدید از شهرستان‌های شبستر و مرند اختصاص دارد؛ در شبستر وزیر جهاد کشاورزی گلخانه شرکت کشت و صنعت آذربایجان خاوری را افتتاح خواهد کرد و از چند پروژه نیمه‌تمام شامل مرکز جهاد کشاورزی تسوج، مرکز آبخوان‌داری، واحد اسانس‌گیری و عرقیات گیاهی شاهرودی و محل احداث میدان تره‌بار شهرستان بازدید به‌عمل خواهد آورد. سپس نشست کاری با فرماندار و اعضای شورای اداری شبستر برگزار می‌شود.

با حضور غلامرضا نوری قزلجه در شهرستان مرند نیز طرح آبیاری تحت فشار دشت یکانات مرند به مساحت ۳۹۰ هکتار به بهره‌برداری خواهد رسید و وزیر جهاد کشاورزی از مؤسسه سرم‌سازی رازی شعبه مرند نیز بازدید خواهد کرد. وزیر جهاد کشاورزی در دانشگاه تبریز حضور یافته و در مراسم هفتادمین سال تأسیس دانشکده کشاورزی سخنرانی خواهد کرد