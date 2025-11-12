فرمانداری قرچک با همکاری سازمان انتقال خون استان تهران، ساخت مرکز انتقال خون را در دستور کار قرار داد و این مرکز با هدف تسهیل دسترسی مردم و بهبود کیفیت خدمات بهداشتی در موقعیت مرکزی شهر احداث خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرماندار شهرستان قرچک با اشاره به نیاز چندین‌ساله شهرستان به مرکز انتقال خون، بر جانمایی و انتخاب مکان مناسب در مرکز شهر برای احداث این مرکز تأکید کرد و افزود: ایجاد مرکز انتقال خون در محدوده مرکزی شهر، ضمن تسهیل دسترسی شهروندان، موجب ارتقای خدمات درمانی و بهداشتی خواهد شد.

مدیرکل سازمان انتقال خون استان تهران نیز با اشاره به اهمیت دسترسی آسان به مراکز انتقال خون گفت: با وجود تمام پیشرفت‌های علمی، هنوز جایگزینی برای خون انسان پیدا نشده است و هرچه مکان مرکز انتقال خون در موقعیت مناسب‌تر و در دسترس‌تر قرار گیرد میزان مراجعه مردم افزایش یافته و کیفیت خدمات نیز بهبود می‌یابد.

در پایان جلسه مقرر شد از زمین‌ها و محل های پیشنهادی در سطح شهرستان بازدید کرده و نتیجه بررسی‌ها را به فرمانداری اعلام نمایند.