به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهدی بابایی سه‌شنبه شب در گفتگو با برنامه تلویزیونی «تهران ۲۰» با اشاره به وضعیت ناایمنی مراکز خرید شهر تهران تصریح کرد: در ۱۰ روز گذشته دو پاساژ شانزلیزه و آلومینیوم در شهر تهران پلمپ شد؛ چرا که فرآیند ایمنی آنها با کندی پیش می‌رفت. با تعهدی که از مالکین گرفته شد، به صورت موقت رفع پلمپ صورت گرفت تا روند ایمنی شدن این ساختمان‌ها به نتیجه برسد.

وی تاکید کرد: همچنین پاساژ علاءالدین تاحدودی ایمنی‌ها را رفع کرده، اما طیفی از ناایمنی‌ها در این ساختمان هنوز رفع نشده و این موجب شد هنوز تاییدیه ایمنی را اخذ نکرده باشد. دادستانی نیز در این خصوص باید ورود کند، اما با ادامه این روند دور از ذهن نیست که شاهد تعطیلی این ساختمان باشیم چرا که باوجود تردد زیاد شهروندان مجموعه بسیار ناایمنی است؛ اگر شهروندان جان خودشان را دوست دارند وارد این مجموعه نشوند.

رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران در ادامه با اشاره به آلودگی هوا در شهر تهران نیز گفت: در این دوره مدیریت شهری توسعه حمل و نقل عمومی در قالب خرید اتوبوس، خرید واگن و برقی سازی حمل و نقل در اولویت قرار گرفت؛ تاکنون بیش از ۲ هزار دستگاه اتوبوس جدید خریداری و بیش از ۱۸۰۰ دستگاه اتوبوس نیز نوسازی و بازآماد(اورهال) شد.



وی افزود: در راستای اقدامات مدیریت شهری اولین بار در تهران از اتوبوس‌های برقی استفاده شد؛ تاکنون بیش از ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی در تهران فعال هستند و براساس قرارداد با کشور چین این تعداد به مرور افزایش پیدا می‌کند. براساس این اقدامات بعد از این دوره مدیریت شهری هم به تعداد ناوگان برقی حمل و نقل اضافه خواهد شد.

بابایی در خصوص وضعیت قرارداد واگن‌های مترو با کشور چین هم خاطرنشان کرد: توسعه واگن‌های مترو از دیگر اقدامات مدیریت شهری بود و در این دوره قرارداد هزار و ۸۰ واگن با کشور چین و در کنار آن قرارداد ۱۱۳ واگن داخلی هم بسته شد که یک رام آن تحویل داده شد و در خطوط در حال فعالیت است. همچنین دو رام دیگر هم آماده بهره‌برداری است و طی روز‌های آینده کار خود را آغاز می‌کند. طبق برنامه زمان بندی دو رام قطار خارجی هم به سرویس متروی تهران اضافه خواهد شد. بیش از ۵۰ درصد از رام‌های قبلی هم اورهال و به روز رسانی شده است.

رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران درباره وضعیت سیاهه انتشار جدید آلودگی هوا نیز گفت: سیاهه انتشار جدید باید احصا شود تا ببینیم تاثیرات مثبت بوده یا نه، اما رویکرد توسعه حمل و نقل پاک حتما تاثیرگذار بوده است؛ قراردادی که در این دوره برای خرید واگن‌های مترو بسته شد، به اندازه کل خرید ۲۵ سال گذشته شورای شهر بوده است. دلیل تاخیر در ورود مترو‌ها بروکراسی‌های اداری است که کمک دولت را می‌طلبد؛ با این حال دیگر مشکلات حل شده و سیر تولید این واگن‌ها به صورت انبوه ادامه پیدا خواهد کرد. اصل کار این است که واگن‌ها به هر حال به ایران برسد که این اتفاق رخ خواهد داد. همچنین امیدوار هستیم اتوبوس‌های دوکابین هم تا بهمن ماه وارد خطوط شوند.