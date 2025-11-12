پخش زنده
مدیر ترافیک شهرداری بجنورد گفت: با توجه به افزایش تخلفات رانندگی بهویژه دور زدن در محلهای ممنوع، شهرداری بجنورد اقدام به اجرای جداکنندههای بتنی (مینی نیوجرسی) در نقاط پرحادثه شهر کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ ریحانی افزود: این طرح با مبلغ اولیه ۶ میلیارد ریال آغاز شده و جداکنندهها توسط حوزه ترافیک شهرداری بجنورد طراحی و اجرا شدهاند.
این آلمانها نسبت به سایر مصالح و جداکنندهها از نظر اقتصادی مقرونبهصرفهتر، بادوامتر و دارای قابلیت اجرای سریع و آسان هستند و همچنین امکان انتقال و استفاده مجدد آنها در مکانهای دیگر وجود دارد.
نقاط هدف اجرای این طرح شامل تقاطعهای: بسیج به طالقانی، شاهد، معراج، شهید فهمیده، شهدای دانشآموز، میدان دولت و میدان خرمشهر میباشد که در دستور کار شهرداری قرار گرفتهاند.