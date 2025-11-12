معاون امور تعاون وزارت کار و رفاه اجتماعی از برنامه ریزی برای اعطای تسهیلات به تعاونی‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، یعقوب رستمی مال خلیفه در سمنان با بیان این که در قالب تفاهم نامه با صندوق ضمانت تعاون و بانک توسعه تعاون و تامین سرمایه در گردش، اعطای تسهیلات بانکی و صدور ضمانت نامه برای بخش تعاون در آینده نزدیک انجام خواهد شد.

وی همچنین از ورود نمایندگان مجلس برای بررسی دلایل محقق نشدن سهم ۲۵ درصدی تعاونی‌ها در اقتصاد کشور، بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی خبر داد و برنامه ریزی‌های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی را برای رسیدن به تحقق این سهم در ۱۰ سال عنوان کرد.