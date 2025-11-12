پخش زنده
مدیرکل کانون پرورش فکری استان قزوین از برپایی چهارمین نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان از ۲۴ تا ۳۰ آبان در مجتمع فرهنگی و هنری کانون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سیدعلی اکبر موسوی با اعلام این خبر گفت: مجتمع کانون استان قزوین از ۲۴ تا ۳۰ آبان با برپایی چهارمین نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان میزبان علاقهمندان به کتاب و کتابخوانی خواهد بود.
وی افزود: امسال این نمایشگاه میزبان هفت ناشر از استان قزوین و دو ناشر از تهران است.
مدیرکل کانون پرورش فکری استان با بیان اینکه ۱۱ ناشر از استانهای قزوین، قم و استان تهران در این نمایشگا حضور خواهند داشت اظهار داشت: بیش از ۵۰ هزار کتاب و بازی آموزشی در این نمایشگاه ارائه میشود و تلاش کانون بر این بوده است که با اطلاع رسانی گسترده در سطح استان و همکاری با اداره کل آموزش و پرورش زمینه برخورداری بیشتر مخاطبان مناطق کمتر برخوردار استان را فراهم نماییم، موسوی در پایان خاطر نشان کرد: همچنین در مراکز فرهنگی و هنری سراسر استان برنامههایی دراین راستا پیش بینی شده است.