به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، جغد تالابی (Asio flammeus) پرنده‌ای شکاری وابسته به زیستگاه‌های باز و تالابی است. ثبت نخستین حضور این گونه در استان یزد در آبان‌ماه ۱۴۰۴، مرز‌های پراکنش شناخته‌شده آن در ایران را گسترش می‌دهد و ارزش علمی ویژه‌ای دارد.

در این پایش تنها یک فرد زخمی مشاهده شد که توسط مهدی زارع خورمیزی پژوهشگر بین المللی این حوزه ثبت شد.

زخمی بودن پرنده می‌تواند نشانه‌ای از تهدید‌های انسانی یا فشار‌های محیطی در مسیر مهاجرت باشد. نقش پایشگر در مستندسازی این رخداد برای دانش بوم‌شناسی کشور بسیار کلیدی است.

یزد با اقلیم خشک و کویری، زیستگاه‌های محدودی برای پرندگان تالابی دارد. حضور این گونه در چنین محیطی می‌تواند بیانگر تغییر مسیر‌های مهاجرتی یا انعطاف‌پذیری گونه باشد. زخمی بودن پرنده هشداری است برای توجه به تهدید‌هایی مانند شکار، برخورد با خودرو‌ها یا تخریب زیستگاه‌ها و ضرورت برنامه‌های حفاظتی با مشارکت مردم که از بروز چنین آسیب‌هایی جلوگیری شود.