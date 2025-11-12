به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر گفت: ۳ سارق باغات با ۱۰ فقره سرقت در آن شهرستان دستگیر شدند.

سرهنگ علی اکبر قلی پور با اعلام این خبر بیان داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت از باغات دهستان میانکاله بهشهر، دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستورکار ماموران قرار گرفت.

وی اظهار داشت: کارآگاهان پلیس آگاهی و پاسگاه امیرآباد با انجام اقدامات تخصصی، ۳ سارق را شناسایی و ضمن هماهنگی با مرجع قضایی طی عملیاتی آنان را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر ادامه داد: متهمان در بازجویی انجام شده به ۱۰ فقره سرقت از باغات بخش چهار قلعه دهستان میانکاله اعتراف و پس از تشکیل پرونده جهت رسیدگی تحویل مرجع قضائی شدند.

سرهنگ قلی پور خاطر نشان کرد: پلیس به صورت شبانه روزی برای ارتقاء امنیت و مبارزه با مجرمان و متخلفان در حال تلاش است، لذا از شهروندان عزیز می‌خواهیم ضمن هوشیاری در صورت مشاهده و یا اطلاع از هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.