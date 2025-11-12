پخش زنده
مهسا بهشتی وزنهبردار اردبیلی، نماینده وزن ۸۶ کیلوگرم بانوان ایران در بازیهای کشورهای اسلامی ریاض، با مهار وزنه ۱۳۴ کیلوگرم در حرکت دوضرب، مدال طلای این رقابتها را از آن خود کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل وبه نقل از روابطعمومی اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل، مهسا بهشتی در رقابتهای وزنهبرداری دسته ۸۶ کیلوگرم بانوان بازیهای کشورهای اسلامی ریاض، در حرکت دوضرب با مهار وزنه ۱۳۴ کیلوگرمی به مدال طلا دستیافت.
این رقابتها با حضور نمایندگانی از کشورهای ازبکستان، مصر، قزاقستان، قرقیزستان، آذربایجان، کامرون و اوگاندا برگزار شد.
بهشتی همچنین در حرکت یکضرب با بلندکردن وزنه ۱۰۴ کیلوگرم، صاحب مدال برنز شد و در نهایت با ثبت مجموع ۲۳۸ کیلوگرم، یک مدال برنز دیگر را در مجموع دو حرکت کسب کرد.
در ردهبندی نهایی مجموع، وزنهبرداران کشورهای مصر و ازبکستان به ترتیب مقامهای اول و دوم را از آن خود کردند.