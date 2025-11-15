به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محمود گوهری کارشناس امور باغبانی شهرستان مهدیشهر گفت: پیش بینی می‌شود بیش از ۵ کیلو گرم زعفران خشک از هر هکتار برداشت شود.

بزرگترین مزرعه زعفران شهرستان مهدیشهر به وسعت بیش از ۱۰ هکتار در شهمیرزاد قرار دارد.

مهدیه گارنگی مالک پروژه زعفران کاری در شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد گفت : در زمان برداشت بیش از ۱۰۰ نفر در این مجموعه مشغول به فعالیت هستند.