به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین نیروبخش با اعلام این خبر افزود: این رقم نشان‌دهنده افزایش ۳۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته (هفت ماهه نخست ۱۴۰۳) است. مبالغ مذکور هر ماه به‌عنوان عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان واریز شده است.

وی افزود: از مجموع این میزان، ۴هزار و ۹۲۵ میلیارد ریال سهم شهرداری‌ها و ٩١٣ میلیارد ریال سهم دهیاری‌ها و ٨٩میلیارد ریال سهم روستاهای فاقد دهیاری بوده است.

مدیرکل امور مالیاتی شرق استان در توضیح نحوه تخصیص منابع مالیات بر ارزش افزوده گفت: از مجموع ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده، یک درصد به حوزه سلامت، یک درصد به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، چهار درصد به‌عنوان مالیات و چهار درصد به‌عنوان عوارض اختصاص می‌یابد که باید اطلاع رسانی لازم در این زمینه صورت گیرد.

وی با تأکید بر اهمیت فرهنگ‌سازی مالیاتی و اطلاع‌رسانی شفاف درباره محل هزینه‌کرد منابع مالیاتی گفت: اطلاع رسانی در زمینه نشان دار کردن مالیات و همکاری مؤثر با شهرداری‌ها در معرفی خدمات شهری و پروژه‌های عمرانی اجراشده از محل مالیات بر ارزش افزوده موجب افزایش اعتماد، مشارکت مردمی و گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه خواهد شد.