به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان، با اشاره به اینکه سهمیه ابلاغی استان برای سال جاری ۶۹ هزار تن انواع کود شیمیایی است، گفت: تاکنون ۴۱ هزار تُن، معادل ۶۰ درصد از سهمیه تأمین و در اختیار بهره‌برداران بخش کشاورزی قرار گرفته است.

رضا نژاداحمدی افزود: از این میزان، ۳۰ هزار تُن کود ازته، ۲ هزار تُن کود فسفاته و ۲ هزار تُن کود پتاس به شهرستان‌های مختلف استان اختصاص یافته و توزیع آنها بر اساس نیاز و برنامه‌ریزی محقق شده است.

وی با تأکید بر اهمیت تداوم تأمین کود‌های شیمیایی و مدیریت بهینه نهاده‌ها ادامه داد: شرکت‌های پتروشیمی کشور با بهره‌گیری از ظرفیت کامل تولید، کود اوره مورد نیاز بخش کشاورزی را تأمین می‌کنند و لازم است سازمان‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها در خصوص جذب کامل و به‌موقع سهمیه خود اقدام کنند.

نژاد احمدی، با اشاره به احتمال بروز ناترازی انرژی در ماه‌های سرد پیش‌رو و تمرکز پتروشیمی‌ها بر صادرات گفت: در صورت تأخیر در خرید و ذخیره‌سازی، احتمال بروز محدودیت در تأمین کود‌های شیمیایی در ماه‌های آینده پیش بینی می‌شود و ضروری است کارگزاران و کشاورزان در خصوص خرید و ذخیره‌سازی به‌موقع اقدام کنند، تا از وقفه در تأمین نهاده‌های مورد نیاز جلوگیری شود.

در راستای تحقق سیاست‌های حمایتی دولت و ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا نیمه پاییز، بیش از ۳۵ هزار تن انواع کود شیمیایی یارانه‌ای در سطح استان توزیع شده است.