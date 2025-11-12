پخش زنده
امروز: -
کمپ نگهداری درمان و کاهش آسیب معتادان متجاهر سمنان (کمپ ماده ۱۶) در پارک سیمرغ سمنان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ،مهدی براری معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان گفت: ایجاد کمپهای ماده ۱۵ و ۱۶ امری ضروری است و از این نظر کمپ ماده ۱۶ سمنان پس از یک سال توقف فعالیت ، با همکاری دستگاههای عضو ماده ۱۶ مانند استانداری ، شهرداری، دادستانی، بهزیستی، نیروی انتظامی، هلال احمر، دانشگاه علوم پزشکی، ورزش و جوانان شروع به کار کرد.
وی افزود: گشتهای نیروی انتظامی برای شناسایی و انتقال معتادان متجاهر به این مرکز اقدام می کنند .
کمپ نگهداری و درمان معتادان در سمنان ظرفیت ۱۰۰ نفر را دارد.