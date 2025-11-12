پخش زنده
امروز: -
معاون برنامهریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان فیروزکوه از تصویب احداث نخستین مجتمع خدمات رفاهی بینراهی در مسیر فیروزکوه – سمنان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مفید شریعتزاده با اشاره به پیگیریهای مستمر فرمانداری در راستای تحقق مطالبات مردمی اظهار داشت: با هماهنگی دستگاههای ذیربط و تصویب کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی، احداث این مجتمع در منطقه گورسفید در دستور کار قرار گرفته و مجوزهای لازم برای اجرای آن صادر شده است.
وی افزود: این پروژه با هدف ارتقای خدمات رفاهی به مسافران، افزایش ایمنی جادهای و ایجاد فرصتهای شغلی محلی، توسط سرمایهگذار بخش خصوصی و در اراضی دولتی اجرا و پس از تکمیل، مورد بهرهبرداری قرار خواهد گرفت.
معاون فرماندار فیروزکوه تأکید کرد: احداث چنین مراکزی در مسیرهای پرتردد شهرستان از مطالبات جدی مردم و از برنامههای توسعهای فرمانداری در حوزه خدمات جادهای است که با همکاری دستگاههای استانی و شهرستانی دنبال میشود.