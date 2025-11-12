به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی گفت: منابع آبی دومین استان پرآب کشور با کاهش چشمگیر ورودی سدها، افت آبخوان‌ها و فرونشست زمین در وضعیت بحرانی قرار گرفته است.

رستگاری افزود: در سال آبی گذشته مجموع ورودی آب به سد‌های استان حدود ۷۸۰ میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با بیش از دو میلیارد مترمکعب در سال آبی پیش از آن، کاهش ۶۷ درصدی را نشان می‌دهد.

وی اظهارکرد: در صورت وقوع بارش‌های نرمال، مصارف استان طبق برنامه مدیریت منابع و مصارف تنظیم شده است، اما در صورت خشکسالی و کاهش حجم ذخایر سدها، اولویت با تأمین مطمئن آب آشامیدنی خواهد بود و سایر مصارف تعدیل می‌شود.

رستگاری گفت: آذربایجان‌غربی که در دهه‌های اخیر یکی از استان‌های پرآب کشور به شمار می‌رفت، اکنون با روند نگران‌کننده کاهش منابع آبی روبه‌رو است و وضعیت کم‌آبی در بسیاری از مناطق آن به مرحله هشدار رسیده است.

وی تصریح کرد: درحال حاضر دشت‌های ارومیه، خوی و سلماس به دلیل خالی شدن سفره‌های آب زیرزمینی درحالت فرونشست قرار دارند و به‌عنوان دشت‌های ممنوعه آذربایجان‌غربی شناخته می‌شوند و بسیاری از منابع آبی شهر‌های استان به دلیل برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی شور شده‌اند و خطر بروز مشکلات زیست‌محیطی و کشاورزی در منطقه رو به افزایش است.

رستگاری، با اشاره به افت سطح آبخوان‌ها افزود: تراز سطح آبخوان‌های استان نسبت به سال گذشته تا ۱۸ سانتی‌متر کاهش یافته و در صورت تداوم خشکسالی، این روند شدت خواهد گرفت.

وی گفت: مصرف بی‌رویه آب در بخش کشاورزی بین ۷۰ تا ۹۰ درصد منابع آبی استان را به خود اختصاص داده است و تبدیل اراضی دیم به آبی، توسعه باغ‌ها و برداشت‌های غیرمجاز از مهم‌ترین عوامل تشدید بحران آبی در استان به شمار می‌رود.

درحال حاضر ۱۷ سد فعال در آذربایجان‌غربی وجود دارد که شامل سد‌های شهید کاظمی بوکان، شهرچای ارومیه، آغ‌چای چایپاره، سیلوه پیرانشهر، سردشت، کانی‌سیب، مهاباد، چپرآباد اشنویه، شهید قنبری ماکو، ارس۲، قیقاج، ساروق تکاب، زولا و دریک سلماس، حسنلو نقده، ماکو و کرم‌آباد پلدشت است.

بر اساس اعلام شرکت آب منطقه‌ای، حجم ذخایر این سد‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است.

کاهش ورودی سدها، افت ذخایر برفی، فرسایش خاک، فرونشست دشت‌ها، تغییرات اقلیمی و نابودی بخش‌هایی از دریاچه ارومیه، از جمله مهم‌ترین تبعات کم‌آبی در استانی است که روزگاری دومین استان پرآب کشور بود.