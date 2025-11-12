به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان عباس‌آباد گفت:نخستین کاروان راهیان نور دانش‌آموزی شهرستان عباس‌آباد با حضور ۸۰ دانش‌آموز دختر در قالب ۲ دستگاه اتوبوس از مدارس متوسطه دوم به همراه مربی و راویان دفاع مقدس با هدف بازدید از یادمان‌ها به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

الیاسی افزود:این اردو به مدت پنج روز برگزار می‌شود و دانش‌آموزان درجریان آن از یادمان‌های شلمچه، فکه، اروند و دهلاویه دیدار خواهند کرد، هدف از اجرای این برنامه ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت، آشنایی نسل جوان با حماسه‌آفرینی‌های دوران دفاع مقدس و انتقال ارزش‌های معنوی به دانش‌آموزان عنوان شده است.

فرمانده سپاه شهرستان عباس آباد گفت:روایتگری میدانی راویان دفاع مقدس دراین اردوها، نقش موثری در تقویت روحیه مقاومت و خودباوری در میان دانش‌آموزان دارد.

سرهنگ محمودی تصریح کرد: بازدید از مناطق عملیاتی فرصتی ارزشمند برای درک مفاهیم ایثار، وفاداری و عشق به میهن است و می‌تواند پیوندی عمیق میان نسل امروز و رزمندگان دیروز ایجاد کند.