پخش زنده
امروز: -
همایش ملی بازسازی زیرساخت ها و رفع ناترازی ها در راستای سرمایه گذاری برای تولید در دانشگاه سمنان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، علیرضا عرفانی دبیر علمی همایش گفت ۸۱ مقاله در این همایش ارائه شد و نتایج برگرفته از مقالات در کاهش ناترازیهای انرژی تاثیر دارد
فرج الله ایلیات معاون امور عمرانی استاندار سمنان در این همایش گفت استفاده از نتایج و پیشنهادات مناسبِ مقالات نخبگان دانشگاهی برایِ کاهش و رفع ناترازی های انرژی در دستور کار مسئولان قرار دارد
مجید قلهکی معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی دانشگاه سمنان نیز گفت : در بخش های گاز و برق این همایش میزان مصرف انرژی در بخش های خانگی،صنایع و عمومی برای بهینه سازی مصرف بررسی شد.
یعقوب رستمی مال خلیفه معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت ۱۵۰ همایش در کشور برایِ تجمیع آوردههای فکری و مالی و پایه نیازمندیهای مناطق در کاهش ناترازیها اجرایی شده است.