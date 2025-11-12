پخش زنده
جشنواره مفلحون با محوریت ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در شهرستان ماسال برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمدمهدی صدیقی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گیلان در این مراسم، با تأکید بر اهمیت همدلی و مسئولیتپذیری در تحقق آموزههای اسلامی، گفت: با همدلی و توجه بیشتر به نسل جوان.
روزبهروز شاهد اجرای دقیقتر احکام اسلامی در گیلان خواهیم بود.
وی افزود: اگر امر به معروف و نهی از منکر به طور دقیق در جامعه نهادینه شود، شاهد کاهش چشمگیر آسیبهای اجتماعی خواهیم بود.
سعید قسمتپور، فرماندار ماسال هم در این مراسم گفت: امر به معروف و نهی از منکر فقط یک وظیفه شرعی نیست، بلکه یک مسئولیت اجتماعی و فرهنگی است که بقای جامعه اسلامی به آن بستگی دارد و اگر در جامعه نهادینه شود، شاهد کاهش بسیاری از آسیبهای اجتماعی خواهیم بود.
امیرعلی بهدادی، دادستان شهرستان ماسال هم در این مراسم با بیان اینکه رعایت دقیق قوانین میتواند موجب کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای فرهنگ جامعه شود، گفت: موضوع امر به معروف و نهی از منکر در اجرا و عمل مانند شمشیر دولبه است و برای تاثیر گذاری حداکثری باید به موقع و درست اجرا شود.
در پایان این مراسم، جمعی از آمران به معروف و ناهیان از منکر برگزیده شهرستان ماسال تجلیل شدند.