مدیرکل گمرک استان سمنان از صادرات ۲۵۱ هزار و ۵۵۱ تن کالا به ارزش بیش از ۱۴۳ میلیون دلار در هفت ماهه امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مرتضی حاجیاننژاد با احتساب میانگین هر تن کالای صادراتی به ارزش ۵۶۱ دلار گفت: ااین کالاها از تولیدات ۲۱۱ واحد تولیدی استان سمنان است که در قالب پنج هزار و ۴۵۰ اظهارنامه از گمرکات سمنان ، شاهرود و گرمسار به ۳۹ کشور جهان صادر شده است .
وی افزود: صادرات کالا از گمرک استان سمنان در سال ۱۴۰۴ از نظر وزنی سه درصد و در شاخص ارزش دلاری هفت درصد افزایش داشت
به گفته وی ، عمده کالاهای صادراتی سمنان شامل مصنوعات پلاستیکی، کلسیم کلراید، کاشی و سرامیک، کربنات سدیم، روغن پایه، هیدروکربن، کیسه پروپیلن، اسیدسولفوریک، سیم و کابل، روغن تصفیهشده، کولرآبی، موادشوینده، نمک خوراکی و ماشین لباسشویی است.
عراق، افغانستان، ترکیه، روسیه و پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، امارات متحده عربی، آذربایجان، کویت، ازبکستان، چین و عمان از جمله کشورهای مقصد کالای صادراتی از گمرکهای استان سمنان است.
حاجیاننژاد ادامه داد: بیش از ۲۷ هزار و ۴۷ تن کالا به ارزش بیش از ۱۳۶ میلیون دلار در این استان سال ۱۴۰۴ وارد شد که از نظر وزنی کاهش یک درصدی و از نظر ارزش دلاری کاهش ۱۱ درصدی داشت.
وی بیان کرد: ماشینآلات خط تولید و مواد اولیه واحدهای تولیدی از جمله کالاهای وارداتی استان سمنان از فروردین تا مهر ۱۴۰۴ بود.
مدیرکل گمرک سمنان گفت: درآمدزایی سههزار و ۶۹۰ میلیارد ریالی بدون احتساب ضمانتنامهها از دستاوردهای گمرک استان از فروردین تا مهر ۱۴۰۴ است که از این میزان یکهزار و ۶۸۲ میلیارد ریال مالیات بر ارزش افزوده است و بر این اساس، درآمد گمرک در مقایسه با سال گذشته افزایش ۲۶ درصدی داشت.
استان سمنان نزدیک به سه هزار واحد صنعتی و معدنی با اشتغالزایی برای بیش از ۶۰ هزار نفر به عنوان گلوگاه مهم اقتصادی شرق کشور محسوب میشود.