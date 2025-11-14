به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مرتضی حاجیان‌نژاد با احتساب میانگین هر تن کالای صادراتی به ارزش ۵۶۱ دلار گفت: ااین کالاها از تولیدات ۲۱۱ واحد تولیدی استان سمنان است که در قالب پنج هزار و ۴۵۰ اظهارنامه از گمرکات سمنان ، شاهرود و گرمسار به ۳۹ کشور جهان صادر شده است .

وی افزود: صادرات کالا از گمرک استان سمنان در سال ۱۴۰۴ از نظر وزنی سه درصد و در شاخص ارزش دلاری هفت درصد افزایش داشت

به گفته وی ، عمده کالا‌های صادراتی سمنان شامل مصنوعات پلاستیکی، کلسیم کلراید، کاشی و سرامیک، کربنات سدیم، روغن پایه، هیدروکربن، کیسه پروپیلن، اسیدسولفوریک، سیم و کابل، روغن تصفیه‌شده، کولرآبی، موادشوینده، نمک خوراکی و ماشین لباسشویی است.

عراق، افغانستان، ترکیه، روسیه و پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، امارات متحده عربی، آذربایجان، کویت، ازبکستان، چین و عمان از جمله کشور‌های مقصد کالای صادراتی از گمرک‌های استان سمنان است.

حاجیان‌نژاد ادامه داد: بیش از ۲۷ هزار و ۴۷ تن کالا به ارزش بیش از ۱۳۶ میلیون دلار در این استان سال ۱۴۰۴ وارد شد که از نظر وزنی کاهش یک درصدی و از نظر ارزش دلاری کاهش ۱۱ درصدی داشت.

وی بیان کرد: ماشین‌آلات خط تولید و مواد اولیه واحد‌های تولیدی از جمله کالا‌های وارداتی استان سمنان از فروردین تا مهر ۱۴۰۴ بود.

مدیرکل گمرک سمنان گفت: درآمدزایی سه‌هزار و ۶۹۰ میلیارد ریالی بدون احتساب ضمانت‌نامه‌ها از دستاورد‌های گمرک استان از فروردین تا مهر ۱۴۰۴ است که از این میزان یک‌هزار و ۶۸۲ میلیارد ریال مالیات بر ارزش افزوده است و بر این اساس، درآمد گمرک در مقایسه با سال گذشته افزایش ۲۶ درصدی داشت.

استان سمنان نزدیک به سه هزار واحد صنعتی و معدنی با اشتغالزایی برای بیش از ۶۰ هزار نفر به عنوان گلوگاه مهم اقتصادی شرق کشور محسوب می‌شود.