پادشاه عربستان از مردم سراسر عربستان درخواست کرده است به پیروی از سنت شریف نبوی در اقامه نماز استسقاء، فردا پنجشنبه، با حضور گسترده در نماز طلب باران، برای بارش رحمت الهی دعا کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی دستور سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، پادشاه عربستان برای اقامه این نماز در سراسر عربستان با هدف طلب رحمت الهی، شیخ صالح الفوزان، مفتی اعظم عربستان سعودی، رئیس هیئت علمای ارشد و رئیس کل پژوهش‌های علمی و افتاء این کشور، مردم را به برگزاری نماز استسقاء (نماز طلب باران) فردا، پنج‌شنبه، ۲۲ آبان فراخواند.

فوزان گفت: نماز استسقاء از سنت‌های مؤکد پیامبر اکرم است. هنگامی که مدینه دچار خشکسالی شد، پیامبر به مصلا رفت، با مردم دو رکعت نماز خواند، خطبه‌ای ایراد کرد و از خداوند خواست تا باران نازل کند.

وی افزود: طبق سنت شریف نبوی، خطیب در چنین مناسبتی باید بسیار دعا و از خداوند طلب باران کند و مردم را به توبه و انجام اعمال صالح، همچون نماز، روزه، صدقه و ترک کینه و دشمنی فراخواند تا به اجابت دعا نزدیک‌تر شوند.

در همین راستا، وزارت امور اسلامی، دعوت و ارشاد عربستان، زمان برگزاری نماز استسقاء در مساجد سراسر عربستان سعودی را اعلام کرد. این وزارتخانه به شعب خود دستور داد تا طبق تقویم ملی، نماز را ۱۵ دقیقه پس از طلوع آفتاب برگزار کنند.

همچنین وزارت امور اسلامی، دعوت و ارشاد عربستان خواسته است، مقدمات و همۀ کار‌ها و رویه‌های لازم برای برگزاری نماز استسقاء در مساجد تعیین شده در مناطق و استان‌های مختلف عربستان سعودی از جمله مکه مکرمه، مدینه منوره و ریاض را تکمیل و مکان‌های برگزاری نماز را به هر آنچه که برای پذیرایی از نمازگزاران لازم است، تجهیز کنند.