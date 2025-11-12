به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های فوتبال هفت نفره قهرمانی آسیا و اقیانوسیه در سوراکارتا اندونزی برگزار می‌شود.

تیم کشورمان در گروه دوم این رقابت‌ها با تیم‌های کره جنوبی، تایلند و مالزی همگروه است و تیم‌های ژاپن، استرالیا و اندونزی میزبان هم در گروه اول رقابت‌ها حضور دارند.

ملی پوشان فوتبال هفت نفره کشورمان به عنوان قهرمان دوره گذشته رقابت‌ها و قهرمان جهان با چهارده بازیکن از ۲۵ آبان رقابت‌های خود را در این مسابقات آغاز می کنند.