مجمع عمومی هیات ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی سمنان به منظور بررسی راهکارهای توسعه این رشته ورزشی در سمنان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مهرعلی باران چشمه رییس فدراسیون ورزشهای زورخانهای و پهلوانی گفت:۸هزار مرشد نوجوان با حضور درآموزش ورزش زورخانه ای در سطح نونهالان و نوجوانان پرورش یافتند.
رییس هیات ورزشهای زورخانهای و کشتیهای پهلوانی استان سمنان گفت: ورزشکارن سمنانی در رشته های مهارت فردی و کشتی پهلوانی به مسابقات روادید جوانان به میزبانی اردبیل اعزام می شوند.
زورخانههای این استان ۷۱ مرشد فعال دارد.