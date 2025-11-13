مجمع عمومی هیات ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی سمنان به منظور بررسی راهکارهای توسعه این رشته ورزشی در سمنان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مهرعلی باران چشمه رییس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و پهلوانی گفت:۸هزار مرشد نوجوان با حضور درآموزش ورزش زورخانه ای در سطح نونهالان و نوجوانان پرورش یافتند.

رییس هیات ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی‌های پهلوانی استان سمنان گفت: ورزشکارن سمنانی در رشته های مهارت فردی و کشتی پهلوانی به مسابقات روادید جوانان به میزبانی اردبیل اعزام می شوند.

زورخانه‌های این استان ۷۱ مرشد فعال دارد.