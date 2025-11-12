سه تفاهم‌نامه همکاری میان گروه صنعتی ایران‌ترانسفو و شرکت توانیر با هدف بومی‌سازی و تولید ترانسفورماتورهای کم‌تلفات طرح جدید و ارتقای بهره‌وری انرژی در شبکه برق کشور به امضا رسید.

بر اساس این تفاهم‌نامه که با امضای مرتضی عبدالهی مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌ترانسفو و امضای مصطفی رجبی‌مشهدی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت توانیر منعقد شد، دو طرف متعهد شدند برای ساخت و تولید انبوه از ترانسفورماتورهای کم‌تلفات جدید اقدامات اجرایی و فنی لازم را از ابتدای سال ۱۴۰۵ آغاز کنند.

در این تفاهم‌نامه، شرکت توانیر مسئولیت برنامه‌ریزی و سفارش‌گذاری ترانسفورماتورهای کم‌تلفات را برعهده دارد و گروه صنعتی ایران‌ترانسفو نیز مأموریت طراحی، تولید انبوه و فروش این تجهیزات بر اساس مشخصات فنی مصوب را عهده‌دار خواهد بود.

این همکاری در راستای اهداف بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش تلفات شبکه انتقال و توزیع برق کشور صورت گرفته و به‌عنوان گامی بزرگ در راستای تحقق سیاست‌های کلان صنعت برق در حوزه بهره‌وری و توسعه فناوری داخلی ارزیابی می‌شود.

بر اساس مفاد تفاهم‌نامه، کمیته‌ای مشترک متشکل از نمایندگان طرفین بر روند اجرای طرح و پیگیری تعهدات نظارت خواهد کرد.