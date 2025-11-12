فرمانده قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء(ص) گفت: هم چالش‌های قدرتمندتری برای این رژیم غیرقانونی به وجود خواهد آمد و هم توانمندی‌های جبهه مقاومت افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سرلشکر «مصطفی ایزدی» فرمانده قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص) در گفت‌و‌گویی به بررسی تحولات دو سال اخیر فلسطین پرداخت و با اشاره به عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در دو سال گذشته، این اقدامات را جنایت علیه مردم مظلوم فلسطین از جمله زنان و کودکان بی‌گناه خواند و آن را لکه ننگی در تاریخ توصیف کرد.

سرلشکر ایزدی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی علی‌رغم بهره‌مندی از حمایت گسترده قدرت‌های جهانی و برخورداری از تسلیحات فراوان، نتوانست به اهداف خود در غزه دست یابد، گفت: این رژیم با خیزش بزرگ مردمی در فلسطین و سطح جهان مواجه شد.

فرمانده قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص) افزود: اگر این جریان ادامه می‌یافت، در مدت زمان کوتاهی این خیزش جهانی عظیم‌تر می‌شد تا جایی که رهبران برخی کشور‌ها از اعتراضات مردمی در کشور خود که شعار «مرگ بر اسرائیل» سر می‌دادند، نگران شدند؛ لذا در نهایت صلح در شرایطی سنگین مطرح شد و در نتیجه، شاهد پیروزی فلسطین و شکست رژیم صهیونیستی بودیم.

سرلشکر ایزدی در پایان با بیان اینکه اقدامات کنونی رژیم صهیونیستی نشان‌دهنده تقلای آن در برابر شرایط تحمیل شده است، خاطرنشان کرد: با عنایت خداوند و به برکت خون‌های به ناحق ریخته‌شده، هم چالش‌های قدرتمندتری برای این رژیم غیرقانونی به وجود خواهد آمد و هم توانمندی‌های جبهه مقاومت افزایش خواهد یافت.