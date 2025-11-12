به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در گرایش بولدرینگ، این رقابت‌ها، سارا زراعت‌زاده از تیم اماوند کرمان، مهدیسا حمیدنژاد از تیم رز مازندران و سارینا غفاری از تیم پیام تهران عناوین نخست تا سوم را کسب کردند.

در گرایش لید (سر طناب) هم، سارینا غفاری از پیام تهران، سارا زراعت زاده از اماوند کرمان و مهدیسا حمید نژاد از رز مازندران نشان‌های طلا، نقره و برنز را به خود اختصاص دادند.

در بخش تیمی هم در مجموع گرایش‌های بولدرینگ و لید (سرطناب)، تیم‌های پیام تهران، داوودی تهران و اماوند کرمان در جایگاه‌های نخست تا سوم ایستادند.

رضوان سلماسی، رئیس هیئت کوهنوردی و صعود‌های ورزشی استان همدان گفت: در این رقابت‌ها ۴۲ سنگنورد در ۸ تیم از ۵ استان به مدت ۳ روز در گرایش‌های بولدرینگ و لید (سرطناب) در سالن زنده یاد فرهاد میرزاجانی (خانه سنگنوردی همدان) با یکدیگر رقابت کردند.

مدیر تیم‌های ملی سنگنوردی هم گفت: امتیاز‌های این مسابقات در رده بندی سنگنوردان و دعوت آنان به اردوی تیم ملی موثر خواهد بود.

اقبال افلاکی افزود: تیم ملی سنگنوردی برای شرکت در مسابقات سنگنوردی ساحلی قهرمانی آسیا در چین و بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ آماده می‌شود.