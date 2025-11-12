پخش زنده
در مراسمی ، از علی صادقیان و محمدمهدی صادقیان، نایبقهرمانان جهانی رشته جودو در بخش «فرم ناگهنوکاتا»، در فرودگاه بینالمللی یزد استقبال و قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد و بنابراعلام روابطعمومی هیأت جودو استان یزد، این دو ورزشکار یزدی در رقابتهای قهرمانی جهان زیر ۲۱ سال که در پاریس برگزار شد، موفق شدند عنوان نایبقهرمانی جهان را کسب کرده و پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران را در عرصه بینالمللی به اهتزاز درآورند.
در این مراسم، مسئولان ورزشی استان یزد ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند، از تلاشهای مستمر، تمرینهای منظم و روحیهی بالای مبارزاتی برادران صادقیان تجلیل کردند.
این دستاورد درخشان، حاصل پشتکار، انضباط ورزشی و نمایش تکنیکهای کمنظیر این دو جودوکار جوان است که توانستند نام استان یزد و ایران را در صدر افتخارات جهانی جودو ثبت کنند.