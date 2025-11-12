کارشناس هواشناسی استان قزوین جوی پایدار و افزایش آلایندگی هوا در مناطق صنعتی و پر تردد استان پیش بینی کرد.

پایداری جو و افزایش آلایندگی هوا در مناطق صنعتی و پر تردد استان + فیلم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مریم بهروزی کارشناس هواشناسی استان با اعلام این خبر گفت:بر اثر عبور امواج تراز میانی جو از منطقه، روز شنبه شاهد جوی پایدار در آسمان استان خواهیم بود که البته طی این مدت به علت سکون جو برای شهر‌های صنعتی و پر تردد برای برخی از ساعات افزایش نسبت غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا را خواهیم داشت.

وی در ادامه افزود:به لحاظ دمایی نیز تا پایان هفته تغییرات دمایی خاصی را نخواهیم داشت، اما برای روز شنبه هفته آینده گذر تراز میانی جو را از سطح منطقه را خواهیم داشت که سبب افزایش ابر برای تمامی مناطق را خواهد شد و احتمال بارش‌های پراکنده برای را برای ارتفاعات استان شاهد خواهیم بود.

کارشناس هواشناسی استان همچنین خاطر نشان کرد: به لحاظ دمایی نیز روز شنبه کاهش نسبی دما دور از انتظار نخواهد بود.