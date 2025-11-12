پخش زنده
رئیس بنیاد مستضعفان بر آمادگی این نهاد برای مشارکت مؤثر در پیشبرد برخی پروژههای کرمانشاه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، در ادامه سلسله دیدارهای ملی بهمنظور تسریع در روند توسعه استان، آیتالله حبیبالله غفوری، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه و دکتر منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه با سردار حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی دیدار و گفتوگو کردند.
در این نشست که با حضور معاونین رئیس بنیاد مستضعفان و معاون عمرانی استانداری برگزار شد، بررسی طرحهای عمرانی، اقتصادی و اجتماعی استان پیگیری شد و رئیس بنیاد مستضعفان بر آمادگی این نهاد برای مشارکت مؤثر در پیشبرد برخی پروژههای کرمانشاه تأکید کرد.
در این دیدار، موضوع تکمیل بنیاد زائر کرمانشاه در مشهد مقدس یکی از محورهای اصلی گفتوگو بود. سردار دهقان ضمن قدردانی از پیگیری استاندار و نماینده ولیفقیه در استان، اعلام کرد که بنیاد مستضعفان آماده است در تکمیل این پروژه معنوی و عامالمنفعه از طریق تأمین مصالح ساختمانی و حمایتهای اجرایی همکاری کند.
همچنین در زمینه توانمندسازی و ارتقای سطح خدمات مناطق حاشیهنشین کلانشهر کرمانشاه، رئیس بنیاد مستضعفان آمادگی این نهاد را برای اجرای طرحهای زیرساختی و عمرانی اعلام کرد.
در بخش دیگری از نشست، درباره وضعیت مجتمع گلخانهای کوثر در اسلام آباد غرب بحث و تبادل نظر شد. سردار دهقان گفت: بنیاد مستضعفان آماده است این مجتمع را به بخش خصوصی توانمند و واجد صلاحیت واگذار کند تا از وضعیت رکود فعلی خارج و زمینه اشتغال پایدار در منطقه فراهم شود.
موضوع تکمیل نیروگاه سیکل ترکیبی زاگرس نیز از سوی آیت الله غفوری و دکتر حبیبی پیگیری شد که رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به اهمیت این پروژه اظهار داشت: در صورت تأیید وزارت نیرو برای خرید تضمینی برق تولیدی نیروگاه، بنیاد مستضعفان آمادگی دارد برای تکمیل و بهرهبرداری نهایی از پروژه همکاری و سرمایهگذاری لازم را انجام دهد.
استاندار کرمانشاه در پایان این دیدار ضمن تقدیر از نگاه توسعهمحور رئیس بنیاد مستضعفان گفت: مشارکت این نهاد در پروژههای کلان استان، نقش موثری در رونق اقتصادی، اشتغالزایی و بهبود کیفیت زندگی مردم کرمانشاه خواهد داشت.