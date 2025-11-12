برای پنجمین روز متوالی
آلودگی هوای مشهد برای گروههای حساس
شاخص آلودگی هوای مشهد امروز، چهارشنبه برای پنجمین روز متوالی از حد مجاز فراتر رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۲۶ و در یکی، دو ساعت گذشته با عدد ۱۱۶ گویای ناسالم بودن و آلودگی هوا برای گروههای حساس است.
سعید محمودی با بیان اینکه کیفیت هوای پنج منطقه مشهد در شرایط ناسالم برای تمامی افراد و ۱۵ منطقه دیگر در شرایط «ناسالم» برای افراد حساس است، اضافه کرد: کیفیت هوای سه منطقه دارای ایستگاه سنجش آلودگی نیز در شرایط «سالم» قرار دارد.
او اظهار کرد: در شرایط کنونی افراد حساس مانند بیماران قلبی - تنفسی، کودکان، زنان باردار باید از تردد غیرضروری در سطح شهر خودداری و در صورت ضرورت خروج از منزل توصیههای خودمراقبتی را در مناطق آلوده رعایت کنند.
قرارگیری شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰ای. کیو. آی به معنی وضعیت «پاک» و بین ۵۱ تا ۱۰۰ای. کیو. آی نشانگر وضعیت «سالم» است.
همچنین وقتی شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ای. کیو. آی قرار میگیرد به معنای «آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان» بوده و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ای. کیو. آی به معنای «آلودگی هوا برای همه سنین» محسوب میشود.
قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰ای. کیو. آی نیز نشانگر وضعیت «اضطراری» و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت «بحرانی» آلودگی هواست.