به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی وی ادامه داد: در این مجموعه، زمینی به مساحت چهار هکتار به کشت سیفی‌جات، به‌ویژه گوجه‌فرنگی اختصاص یافته است.

فرماندار بناب افزود: انتخاب گوجه‌فرنگی به عنوان محصول اصلی این واحد، به دلیل مصرف بسیار پایین آب نسبت به کشت‌های سنتی است؛ به‌طوری‌که در این سطح زیر کشت، تنها یک‌دهم میزان آب مصرفی روش‌های سنتی نیاز است. این میزان صرفه‌جویی در شرایط تنش آبی کنونی استان، اقدامی ارزشمند و ضروری محسوب می‌شود

وی با اشاره به ظرفیت تولید این مجموعه گفت: در هر دوره کشت حدود ۱۲۰۰ تن گوجه‌فرنگی تولید می‌شود که ضمن تأمین نیاز داخلی، بخشی از آن به کشور‌های همسایه صادر می‌گردد. این امر نشان‌دهنده ظرفیت بالای شهرستان بناب در تولید محصولات گلخانه‌ای و حضور در بازار‌های صادراتی است.

فرماندار بناب همچنین بر لزوم حمایت از سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی نوین تأکید کرد و افزود: سرمایه‌گذاری در گلخانه‌ها ضمن صرفه‌جویی چشمگیر در مصرف آب، زمینه اشتغال پایدار، افزایش بهره‌وری زمین و رشد اقتصادی منطقه را فراهم می‌کند.