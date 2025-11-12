پخش زنده
رئیس اداره حفاظت محیط زیست ایذه از تخریب یک باب کوخه در اراضی مجاور پناه گاه حیات وحش تالاب میانگران این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کامران اسفندیاری با اشاره به گشت و کنترلهای روزانه پرسنل یگان حفاظت محیط زیست ایذه در سطح مناطق تحت مدیریت و دیگر مناطق دارای گونههای جانوری اظهار کرد: در پی انجام گشت و کنترل پرسنل این یگان در تالاب میانگران، یک کوخه تازه احداث شده از سوی متخلفان کشف و مورد تخریب قرار گرفت.
وی با بیان اینکه گشت و کنترلهای روزانه در این تالاب بهصورت پیوسته و مستمر انجام میشود، افزود: در هفتههای گذشته نیز ۴ شکارچی در هنگام انجام شکار در این تالاب با تعدادی پرنده شکار شده شناسایی و دستگیر شده و با دستور مقام قضایی راهی زندان شدند.