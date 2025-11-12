به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ این کتاب برگرفته از خاطرات و روایت‌های همسران جانبازان و تجلیل از روایت صبر و مهربانی آنان است.

کتاب جانبازی حاصل مصاحبه ۱۰ بانوی کاشانی با ۳۲ همسر جانبازان بالای ۷۰ درصد است.

معصومه سپهری، نویسنده دفاع مقدس با بیان اینکه در نگارش کتاب جانبازی فقط بخش کوچکی از زندگی جانبازان روایت شده است، افزود: در پرداختن به این قشر ایثارگر غفلت شده و لازم است متولیان فرهنگی بیش از پیش به آن توجه کنند. نگارش این کتاب قدم نخست در بیان بخشی از زندگی جانبازان است.