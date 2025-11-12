به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ ۲۲ نفر از کوهنوردان باشگاه خرم نجف آباد به سرپرستی اکبر فتاح المنان و حسین رصافی موفق به صعود قله ۴ هزار و ۴۰ متری شاهان کوه شهرستان فریدونشهر شدند.

شاهان کوه اصفهان بلندترین قله استان اصفهان در شهرستان فریدونشهر است که هر ساله مقصد بسیاری از کوهنوردان قرار می‌گیرد.

قله شاهانکوه جزو ۳۱ قله طرح سیمرغ نیز در نظر گرفته شده است و به همین جهت می‌توان آن را یکی از شاخص‌ترین کوه‌های ایران به شمار آورد.