رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی در دیدار با رئیس بانک مرکزی پیگیر تخصیص ارز برای واردات دستگاههای پسماند شهرداری بجنورد و شهرهای دیگر و چارهاندیشی برای حل مشکلات تعهد ارزی واحدهای تولیدی صادراتی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از خانه ملت، محمدمهدی شهریاری، نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی، در دیدار رئیسکل بانک مرکزی، چند دستورکار را دنبال کرد که پیگیری دو موضوع مهم ارزی را هم شامل شد: تخصیص ارز برای واردات دستگاههای پسماند شهرداری بجنورد و شهرهای دیگر و نیز، چارهاندیشی برای حل مشکلات تعهد ارزی واحدهای تولیدی صادراتی.
وی در این دیدار، لزوم تصمیمگیری عاجل برای حل معضل پسماند در بجنورد و ضرورت تامین ارز و خریداری تجهیزات مدیریت پسماند را برای رئیسکل بانک مرکزی تشریح کرد که دستور محمدرضا فرزین برای تخصیص منابع لازم به شهرداری بجنورد و پنج شهر دیگر کشور را در پی داشت.
نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس همچنین مسئله تعهدات ارزی را که برای برخی تولیدکنندگان و واحدهای صادراتمحور مشکلساز شده است، مطرح و بر ابلاغ شیوهنامه جدیدی برای مدیریت آن تاکید کرد.
وی پیش از این در دیدار معاون بانک مرکزی هم این موضوع را مطرح و پیگیری کرده بود و با طرح موضوع در دیدار اخیر، فرزین قول داد تدابیر لازم به زودی جنبه اجرایی به خود بگیرد.
قول هزار میلیارد تومانی وزیر تعاون و کار به شهریاری برای تعاونیهای خراسان شمالی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیدار با محمدمهدی شهریاری نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس و رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی که پیگیر تخصیص اعتبارات و تسهیلات برای شرکتهای تعاونی حوزه انتخابیه بود، قول داد هزار میلیارد تومان برای این منظور اختصاص یابد.
محمدمهدی شهریاری در این دیدار، اهم نیازمندیهای شرکتهای تعاونی استان را برشمرد و اختصاص حداقل هزار میلیارد تومان منابع اعتباری و تسهیلاتی به این شرکتها را خواستار شد که با قول مساعد احمد میدری همراه بود.
تخصیص منابع اعتباری از شرکتهای زیرمجموعه این وزارتخانه به خصوص پتروشیمی و سیمان بجنورد برای ایفای مسئولیتهای اجتماعی، ازجمله کمک به تیمهای ورزشی و بیماران سرطانی، از دیگر ثمرات این نشست بود.
با پیگیری شهریاری، نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس همچنین وزیر کار دستور جذب و اشتغال پهلوان رشیدی از مدالآوران جهانی کوراش و جودو را صادر کرد.