تاکید فرماندار لنده بر تعیین تکلیف جاده لنده به بخش چاروسا
تقوی گفت: با بهره برداری از جاده انجیر سیاه مسیر چاروسا به دهدشت ۴۰ کیلومتر کاهش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرماندار شهرستان لنده در بازدید از جاده لنده به بخش چاروسا در شهرستان کهگیلویه گفت: اتصال جاده لنده به بخش چاروسا از طریق مسیر روستای انجیر سیاه میتواند تحولی مهم در زیرساختهای ارتباطی، اقتصادی و اجتماعی منطقه ایجاد کند. سید محمد تقوی افزود: با وجود اینکه این طرح راهسازی سالیان زیادی است که زیر ساخت ، ابنیه فنی و پلهای آن تکمیل شده اما هنوز بصورت نیمه کاره رها شده است. تقوی با بیان اینکه از مسیر ۳۱ کیلومتری شهر لنده تا روستای الگن در بخش قلعه رئیسی فقط ۹ کیلومتر باقیمانده است، اضافه کرد: از این ۹ کیلومتر ۷ کیلومتر در بخش چاروسا و دو کیلومتر آن در شهرستان لنده هنوز بازگشایی نشده که با تکمیل و بهره برداری از این مسیر راه عبور مردم بخش چاروسا به شهر دهدشت ۴۰ کیلومتر کاهش می یابد. وی به مزایای جاده اتصال لنده به قلعه رئیسی از طریق مسیر روستای انجیر سیاه ادامه داد: افزایش ایمنی جادهای، حذف مسیرهای خاکی و خطرناک، تسهیل دسترسی به خدمات عمومی مانند درمان، آموزش و ادارات دولتی برای روستاهای در این مسیر، تسهیل سفرهای زیارتی و سیاحتی بین دو بخش چاروسا و دیشموک و شهرستان لنده، ایجاد فرصتها در حوزههای حمل و نقل، ارائه خدمات جادهای و گردشگری بین دو بخش موگرمون در شهرستان لنده و بخش چاروسا، کاهش فاصله سفر بین لنده و قلعه رئیسی از جمله مزایای جاده اجرای انجیر سیاه بین شهرستان لنده و بخش چاروسا است. فرمانده لنده از اختصاص ۵۰ میلیارد ریال برای تکمیل این جاده از کمیته برنامه ریزی شهرستانهای لنده و کهگیلویه خبر داد و گفت: از این مبلغ اختصاص یافته سهم شهرستان لنده ۳۰ میلیارد ریال و سهم شهرستان کهگیلویه هم ۲۰ میلیارد ریال است. در این بازدید بخشدار چاروسا هم گفت: تکمیل جاده انجیر سیاه در لنده به سمت روستای الگن در بخش قلعه ریسی میتواند مراودات اجتماعی، اقتصادی دو شهرستان کهگیلویه و لنده را از طریق این مسیر در بخش چاروسا گسترش دهد.
صفا حبیبی با بیان اینکه این مسیر سالیان درازی است که نیمه کاره رها شده و هیچگونه پیشرفتی نداشته است، افزود: انتظار میرود مسئولان استانی و شهرستانی تا قبل از سفر ریاست جمهوری به استان برای تسریع در روند اجرای و تکمیل این مسیر اعتباری اختصاص دهند.