به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرماندار شهرستان لنده در بازدید از جاده لنده به بخش چاروسا در شهرستان کهگیلویه گفت: اتصال جاده لنده به بخش چاروسا از طریق مسیر روستای انجیر سیاه می‌تواند تحولی مهم در زیرساخت‌های ارتباطی، اقتصادی و اجتماعی منطقه ایجاد کند.

سید محمد تقوی افزود: با وجود اینکه این طرح راهسازی سالیان زیادی است که زیر ساخت ، ابنیه فنی و پل‌های آن تکمیل شده اما هنوز بصورت نیمه کاره رها شده است.

تقوی با بیان اینکه از مسیر ۳۱ کیلومتری شهر لنده تا روستای الگن در بخش قلعه رئیسی فقط ۹ کیلومتر باقیمانده است، اضافه کرد: از این ۹ کیلومتر ۷ کیلومتر در بخش چاروسا و دو کیلومتر آن در شهرستان لنده هنوز بازگشایی نشده که با تکمیل و بهره برداری از این مسیر راه عبور مردم بخش چاروسا به شهر دهدشت ۴۰ کیلومتر کاهش می یابد.

وی به مزایای جاده اتصال لنده به قلعه رئیسی از طریق مسیر روستای انجیر سیاه ادامه داد: افزایش ایمنی جاده‌ای، حذف مسیر‌های خاکی و خطرناک، تسهیل دسترسی به خدمات عمومی مانند درمان، آموزش و ادارات دولتی برای روستا‌های در این مسیر، تسهیل سفر‌های زیارتی و سیاحتی بین دو بخش چاروسا و دیشموک و شهرستان لنده، ایجاد فرصت‌ها در حوزه‌های حمل‌ و نقل، ارائه خدمات جاده‌ای و گردشگری بین دو بخش موگرمون در شهرستان لنده و بخش چاروسا، کاهش فاصله سفر بین لنده و قلعه رئیسی از جمله مزایای جاده اجرای انجیر سیاه بین شهرستان لنده و بخش چاروسا است.

فرمانده لنده از اختصاص ۵۰ میلیارد ریال برای تکمیل این جاده از کمیته برنامه ریزی شهرستان‌های لنده و کهگیلویه خبر داد و گفت: از این مبلغ اختصاص یافته سهم شهرستان لنده ۳۰ میلیارد ریال و سهم شهرستان کهگیلویه هم ۲۰ میلیارد ریال است.