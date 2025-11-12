پخش زنده
آثار نخستین جشنواره فرهنگی هنری «شهر خورشید» در سه بخش عکاسی، هنرهای تجسمی و خوشنویسی در میبد به نمایش در آمد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، بخش نمایشگاهی آثار نخستین جشنواره فرهنگی هنری «شهر خورشید» با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، سرپرست فرمانداری ویژه میبد، شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از هنرمندان و علاقهمندان، در عمارت شاهجهان میبد گشایش یافت.
در این نمایشگاه ۳۵۰ اثر برگزیده هنرمندان در سه بخش عکاسی، هنرهای تجسمی و خوشنویسی به نمایش گذاشته شده است.
حجتالاسلام دانشی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، در آیین افتتاح نمایشگاه گفت: این مجموعه سرشار از خلاقیت و ابتکار است و جلوهای از آموزش، آفرینش و ذوق هنرمندان میبدی را بهخوبی به نمایش میگذارد.
وی افزود: آثار ارائهشده در حوزههای عکاسی، هنرهای تجسمی و خوشنویسی تحسینبرانگیز است و عرضه چنین آثاری زمینهساز ارتقای سطح هنر، تشویق هنرمندان و مردمیشدن هنر در جامعه خواهد بود.
مدبر فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همچنین بیان کرد: برخی از آثار ارائهشده، ایدههایی برای طراحی المانهای شهری و زیلو دارند که میتواند پس از انتخاب نهایی، وارد مرحله تولید و در میادین و فضاهای شهری اجرا شود.
در ادامه، مجید بهارستانی شهردار میبد، با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره فرهنگی هنری «شهر خورشید» گفت: این جشنواره با همکاری شورای اسلامی شهر، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و سایر نهادها در هفت رشته شامل تئاتر و نمایشهای خیابانی، آواها و نواها، عکاسی، خوشنویسی، هنرهای تجسمی، قرآن و نهجالبلاغه برگزار شد.
بهارستانی افزود: نمایشگاه حاضر، بخش نمایشگاهی این جشنواره است که از امشب تا ۲۹ آبانماه در عمارت شاهجهان میبد دایر خواهد بود و علاقهمندان میتوانند هر شب پس از نماز مغرب و عشاء از آثار دیدن کنند.