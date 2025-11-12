به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس هیت بوکس بابل گفت: به منظور آمادگی نمایندگان بوکس مازندران در مسابقات کشوری بهترین های بوکس مازندران در بابل اردوی ۴ روزه برگزار کردند.

شعبان زاده افزود: این اردو بصورت شبانه روزی است و تمامی امکانات دراختیار این ورزشکاران قرار دارد.

وی گفت : مسابقات قهرمانی بوکس کشور نیمه دوم دی در مازندران برگزار می‌شود.

رئیس هیت بوکس بابل افزود : ۲۷ ورزشکار از شهرهای مازندران در این اردو حضور دارند.