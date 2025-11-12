مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اردبیل گفت: ۳۱۰ تُن برنج وارداتی با قیمت مناسب و با هدف ایجاد تعادل در بازار و تأمین پایدار این کالای اساسی در استان توزیع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ودود ایرانیان اظهار کرد: این محموله با هماهنگی کامل ستاد تنظیم بازار استان و با نظارت دستگاه‌های متولی توزیع می‌شود تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن با نرخ مصوب به دست مردم برسد.

وی با اشاره به شرایط مطلوب ذخیره‌سازی کالاهای اساسی و استراتژیک در استان افزود: اجرای این طرح علاوه بر پاسخ‌گویی به نیاز بازار، از نوسان قیمت برنج جلوگیری کرده و موجب ثبات نسبی در تأمین اقلام اساسی خانوارهای استان خواهد شد.

ایرانیان با بیان اینکه کمبودی در تأمین و ذخیره‌سازی برنج در استان اردبیل وجود ندارد افزود: به‌گونه‌ای برنامه ریزی شده که توزیع اقلام اساسی بدون وقفه ادامه یابد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل ادامه داد: تأمین و توزیع اقلام اساسی با نرخ مصوب از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل است و با همکاری دستگاه‌های اجرایی مربوطه، تلاش می‌شود کالاهای اساسی با قیمت مناسب و در زمان مقرر در اختیار مصرف‌کنندگان قرار بگیرد.

وی با اشاره به رویکرد جدید اداره‌کل غله در مدیریت هوشمندانه ذخایر و تنظیم بازار گفت: این اداره کل با برنامه‌ریزی دقیق، مسیر پایداری و پیشرفت در تأمین اقلام اساسی را با قدرت ادامه خواهد داد.