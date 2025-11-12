به منظور اجرای طرح پایش مستمر و نظارت دقیق بر عملکرد زیست‌محیطی واحد‌های صنعتی، کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ابهر، به‌صورت سرزده از چند واحد صنعتی مستقر در شهرک صنعتی افق ابهر بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ابهر، گفت: در جریان این بازدید شبانه، کارشناسان با مشاهده آلودگی شدید هوای ناشی از فعالیت یکی از واحد‌های بزرگ ذوب‌آهن، بلافاصله در محل حاضر شده و ضمن مستندسازی دقیق تخلفات، اخطاریه زیست‌محیطی سیستمی علیه واحد آلاینده صادر و طریق سامانه جامع محیط زیست به مدیران شرکت مذکور ابلاغ شد.

مدنی افزود: این واحد آلاینده پیش‌تر نیز دارای چندین پرونده قضایی و دادنامه محکومیت قطعی بابت آلودگی شدید هوا بوده و به همین دلیل، پایش مداوم و مستمر آن در دستور کار کارشناسان محیط زیست شهرستان قراردارد.

وی تأکید کرد: چنانچه استمرار آلودگی هوا از سوی این واحد صنعتی برای کارشناسان محرز شود، موضوع با هماهنگی اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان پیگیری و اقدامات قانونی لازم علیه مدیرعامل شرکت انجام خواهد شد.

این اقدام قاطع اداره حفاظت محیط زیست ابهر، گامی مؤثر در جهت صیانت از سلامت شهروندان، کاهش آلودگی‌های صنعتی و حفظ هوای پاک شهرستان به شمار می‌رود و نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه محیط زیست در برخورد قانونی و بی‌تعارف با واحد‌های آلاینده است.