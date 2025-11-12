پخش زنده
تعداد۳۸ فقره پرونده تخصیص طرحهای بخش صنعت و خدمات دارای تخطی در زمینه تغییر نوع مصرف آب در بوکان ابطال شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیر منابع آب بوکان در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان گفت: این تعداد پروندهها با حجم آب مصرفی ۲۲۵ هزار مترمکعب جهت ساماندهی، مدیریت و صرفه جویی در همه بخشهای مصرفی و اولویت تامین آب شرب در ماههای آتی ابطال شد.
عباس عباسی به اقدامات حفاظتی انجام گرفته در حوزه منابع آب در سال جاری اشاره کرد و افزود: بیش از ۲۰ پرونده چاههای فاقد پروانه بهره برداری شناسایی شده در لیست وزارت نیرو تعیین تکلیف شد.
وی همچنین از انسداد ۴۶ حلقه چاه غیر مجاز و نصب ۴۵ فقره کنتور حجمی بر روی چاههای کشاورزی و صنعتی و آزادسازی ۸/۸ هکتار از بستر رودخانه سمینیه رود و شناسایی و ساماندهی تعدادی از قالیشوییها و کارواشهای سطح شهر و ملزم نمودن مالکان این واحدهای صنعتی برای اخذ پروانه بهره برداری چاه خبر کرد.
وی در خصوص وضعیت ذخایر منابع آب سطحی و زیرزمینی و سد شهید کاظمی و مقایسه آن با آمار درازمدت ارائه با توجه به عدم بارندگی در سال آبی جاری تا کنون، وضعیت ذخایر منابع آبی بویژه ذخیره فعلی سد شهید کاظمی را بحرانی اعلام کردو افزود: برای عبور از وضعیت کم آبی و خشکسالی کم سابقه چند سال اخیر که امسال به اوج رسیده و در دوره بهره برداری سد بوکان تا کنون سابقه نداشته است.
رییس منابع آب بوکان خواستار همکاری و عزم جدی کلیه ادارات، سازمانها و نهادها و ارگانهای دولتی وهمچنین همکاری همه اقشار جامعه در رابطه با صرفه جویی در همه بخشهای مصرفی و اولویت تامین آب شرب در ماههای آتی شد.
فرماندار بوکان نیز در این جلسه با تاکید بر اولویت تامین پایدار آب شرب، در خصوص برخورد قاطع با متخلفان حوزه منابع آبی هشدار داد.
خشایار صنعتی به سیاستهای نادرست دربخش کشاورزی وتوسعه ناپایدار شهری، اشاره کرد وگفت: بااستفاده نادرست ازبخش کشاورزی نه تنها به اقتصاد کشور کمک نمیکند بلکه باعث ازبین رفتن منابع طبیعی و آبی این کشور خواهد بود.
وی افزود:با قرارگرفتن کشور در اقلیم خشک و نیمه خشک و کمبود نزولات جوی نسبت به میانگین جهانی وقوع خشک سالیهای مستمروکاهش بارش در سالهای اخیر، به عزم مسئولان شهرستان در رابطه با اعمال قانون درخصوص برداشت کنندگان غیرمجاز از منابع آب سطحی و زیرزمینی با همکاری دستگاه قضایی وانتظامی نیاز است.
وی تاکید کرد: تغییر الگوی کشت واستفاده از محصولات کم آب بر، تمدید مجوز واحدهای صنعتی با توجه الزام قانونی واحدهای تولیدی مبنی بر تمدید پروانه بهرهبرداری و نصب کنتور حجمی، ترویج فرهنگ درنحوه صرفهجویی درذخایرآبی، شناسایی مزارع وباغهایی که بصورت غیرمجاز از منابع آبی استفاده میکنند، ساماندهی بستر رودخانه سیمینه رود، از مباحثی بود که فرماندار به آن اشاره کرد وخواستارآسیب شناسی حوزههای مختلف منابع آب ازطریق ادارات عضو شورای حفاظت منابع آب و ارائه راهکار مناسب برای کاهش تخلفات و صرفه جویی منابع آبی خصوصاً در شرایط تنش آبی سال جاری شد.
صنعتی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت مطالعه و ساماندهی بستر و حریم رودخانه سیمینه رود در محدوده شهری پرداخت و در این خصوص افزود: باتوجه به بیان کردن این موضوع در مصوبات قبلی جلسات شورای حفاظت از منابع آب و به منظور حفاظت و بهبود وضعیت زیست محیطی و جلوه مطلوب شهری سیمینه رود لازم است شورای اسلامی شهر بوکان این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد و اعضای شورای شهر نیز پیگیر آن باشند تا هرچه زودتر بودجه آن تأمین و طرح ساماندهی سیمینه رود عملیاتی شود.
در ادامه جلسه سایر اعضا نیز نظرات و پیشنهادات خود را بیان نمودند و در این راستا مصوبات لازم تصویب گردید.