۳۶ حلقه چاه غیرمجاز امسال در شهرستان مهاباد مسدود شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرعامل شرکت آب منطقهای آذربایجانغربی با اشاره به مسدود شدن ۲۸۷ چاه غیرمجاز درهفت ماه گذشته در آذربایجانغربی گفت: از این تعداد، ۳۶ حلقه در شهرستان مهاباد، ۹۴ حلقه چاه در مرکز استان و ۵۳ حلقه چاه در نوشینشهر مسدود شدند.
مجید رستگاری افزود: در این مدت، ۴۶ دستگاه حفاری غیرمجاز هم در سطح استان توقیف شده که ۲۰ مورد آن مربوط به مرکز استان بوده است.
رستگاری اظهارکرد: برای مالکان این دستگاهها پرونده قضائی تشکیل و به مراجع ذیصلاح ارسال شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای آذربایجانغربی، با تأکید بر اینکه حفاظت از منابع آبی مسئولیتی مشترک است، اضافه کرد: حفر چاه بدون مجوز و بهرهبرداری غیرقانونی از منابع آب، تخلف محسوب میشود و شرکت آب منطقهای با جدیت با متخلفان برخورد خواهد کرد.