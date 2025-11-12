به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی با اشاره به مسدود شدن ۲۸۷ چاه غیرمجاز درهفت ماه گذشته در آذربایجان‌غربی گفت: از این تعداد، ۳۶ حلقه در شهرستان مهاباد، ۹۴ حلقه چاه در مرکز استان و ۵۳ حلقه چاه در نوشین‌شهر مسدود شدند.

مجید رستگاری افزود: در این مدت، ۴۶ دستگاه حفاری غیرمجاز هم در سطح استان توقیف شده که ۲۰ مورد آن مربوط به مرکز استان بوده است.

رستگاری اظهارکرد: برای مالکان این دستگاه‌ها پرونده قضائی تشکیل و به مراجع ذی‌صلاح ارسال شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی، با تأکید بر اینکه حفاظت از منابع آبی مسئولیتی مشترک است، اضافه کرد: حفر چاه بدون مجوز و بهره‌برداری غیرقانونی از منابع آب، تخلف محسوب می‌شود و شرکت آب منطقه‌ای با جدیت با متخلفان برخورد خواهد کرد.