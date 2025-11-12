با اجرای طرح‌های متعدد در حوزه تأمین، ذخیره و مدیریت مصرف، مصرف آب در شهرستان گلبهار ۱۱ درصد کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر امور آب و فاضلاب گلبهار در جمع خبرنگاران گفت: شرایط تأمین آب شرب شهر و روستا‌های شهرستان در وضعیت پایدار قرار گرفته و با کاهش ۱۱ درصدی، حدود ۳۱ لیتر در ثانیه از جریان هدررفته در شبکه متوقف و تابستان امسال بدون هیچ قطعی گسترده سپری شد.

محمدامین باباغیبی افزود: در سال‌های اخیر، رشد جمعیت گلبهار، ضرورت برنامه ریزی دقیق در حوزه خدمات زیربنایی و تأمین آب شرب را دو چندان کرده و این اداره تاکنون پنج حلقه چاه جدید حفر کرده و سه حلقه دیگر را هم در دستور کار قرار داده است.

وی همچنین با اشاره به اجرای طرح‌های جدید ذخیره سازی آب در گلبهار، گفت: مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی شهید مطهری با سرعت بالایی در حال تکمیل است که با بهره‌برداری از این طرح، ظرفیت ذخیره آب شرب گلبهار به صورت چشمگیری افزایش خواهد یافت.

این مسئول اضافه کرد: همچنین تجهیز و برق‌رسانی چاه شماره ۴ شهر گلمکان که سال‌ها متوقف مانده بود، امسال با پیگیری ویژه مسئولان به بهره‌برداری رسید و اکنون آب شرب پایدار برای ساکنان این منطقه فراهم شده است.

گلبهار، یکی از نخستین شهر‌های هوشمند مدیریت آب

مدیر امور آب و فاضلاب گلبهار هوشمند سازی شبکه آب گلبهار را از اولویت‌های اصلی عنوان کرد و افزود: با اجرای طرح تله‌متری، تا دو ماه آینده گلبهار به یکی از نخستین شهر‌های هوشمند استان در مدیریت شبکه آب تبدیل می‌شود.

باباغیبی ادامه داد: این طرح شامل اتصال منابع تولید و مخازن به سامانه پایش هوشمند است که موجب افزایش دقت در کنترل فشار و کاهش تلفات شبکه خواهد شد.

او به اقدامات انجام‌شده در حوزه روستایی هم اشاره کرد و گفت: در تابستان امسال، با اجرای طرح‌های جدید حفر چاه در روستا‌های پرتنش مانند سیدآباد، خانی‌آباد و پس‌پُشته، مشکلات کم‌آبی به‌طور کامل برطرف شد.

مدیر امور آب‌وفاضلاب گلبهار افزود: روستای پس‌پُشته با صرف اعتباری بالغ بر سه ونیم میلیارد تومان و اجرای دو هزار و ۳۰۰ متر شبکه توزیع، اکنون دارای آب شرب پایدار و ۲۴ ساعته شده، چاه آب روستای کوشکان وارد مدار شده و حفر چاه، لوله‌گذاری و ذخیره سازی روستا‌های خیج، جمعاب و آبقد هم در دست اقدام است.

باباغیبی اظهار کرد: طرح مطالعات آبیابی منطقه کلاته شیرین در حال اجراست و در صورت شناسایی منبع پایدار، عملیات اجرایی آن برای تأمین آب روستا‌های مجاور آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: با تدبیر مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی، یکی از چاه‌های واقع در محدوده مشهد به گلبهار واگذارشد که تأمین آب روستا‌های کاهو، اسجیل، هاشم‌آباد و سلمان‌آباد را ممکن ساخته است.

شناسایی و قطع ۱۶۲ انشعاب غیرمجاز

باباغیبی همچنین به برخورد قاطع با انشعابات غیرمجاز اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱۶۲ فقره انشعاب غیرمجاز شناسایی و قطع شده است؛ چراکه در هماهنگی با دادستانی شهرستان، هیچ‌گونه مماشاتی با سوءاستفاده‌کنندگان از شبکه آب شرب نخواهد شد.

وی با بیان اینکه این شهرستان نزدیک به ۷۰۰ کیلومتر شبکه انتقال و توزیع آب دارد، افزود: بیش از ۶۲ هزار مشترک شهری و روستایی از خدمات این اداره بهره‌مند هستند.

به گفته او شبکه آبرسانی طرح‌های مسکن ملی و مسکن مهر، مرحله ۲ نیز تکمیل شده است و ۱۰ هزار اشتراک در مرحله واگذاری قرار دارد.

گلبهار دارای یکی از مجهزترین تصفیه خانه‌های فاضلاب استان

مدیر امور آب و فاضلاب گلبهار با اشاره به بهره‌برداری از تصفیه‌خانه فاضلاب گلبهار با ظرفیت ۳۰ هزار مترمکعب در شبانه روز گفت: این تأسیسات یکی از مجهزترین تصفیه‌خانه‌های استان است و با شاخص‌های کیفی مطلوب، روزانه بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ مترمکعب پساب استاندارد تولید می‌کند که قابلیت استفاده مجدد برای آبیاری فضای سبز را دارد.

باباغیبی افزود: هم اینک ۳۸۲ کیلومتر شبکه جمع‌آوری فاضلاب در گلبهار فعال است و بیش از ۹۰ درصد سطح شهر را پوشش می‌دهد.