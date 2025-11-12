رئیس انجمن عکاسان سینمای ایران، گفت: حضور عکاسان در این رویداد فرصتی ارزشمند برای شناخت بهتر مشکلات شهری و ارائه راهکار‌های هنرمندانه برای بهبود فضای شهر است.

عکاسی، زبان مشترک هنر و مدیریت شهری

نادر فوقانی، در حاشیه جشنواره فیلم شهر در گفت‌و‌گو با خبرنگار نادر فوقانی، در حاشیه جشنواره فیلم شهر در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با ابراز خرسندی از حضور گسترده عکاسان در این جشنواره گفت: خیلی خوشحالم که همکاران من، عکاسان هم‌صنفم، در این جشنواره شرکت کردند. این جشنواره اگر با حضور و توجه مدیران و مسئولان همراه شود، می‌تواند نقش مؤثری در فضاسازی و شهرسازی داشته باشد.

وی افزود: در بسیاری از عکس‌های ارائه‌شده در این جشنواره می‌توان ایراد‌های شهری را دید؛ از معماری ناهماهنگ گرفته تا ازدحام و معضل ترافیک. عکس‌ها می‌توانند چشم مدیران را به واقعیت‌های ملموس شهر باز کنند تا راهی برای اصلاح و بهبود آن بیابند.

فوقانی با تأکید بر اهمیت نگاه تخصصی در کنار نگاه هنری گفت:کارشناسان حوزه شهرسازی و معماری باید این آثار را ببینند و نظر تخصصی خود را ارائه دهند. ما هنرمندان تنها می‌توانیم از زاویه نگاه انسانی و زیبایی‌شناختی، مسائل را نشان دهیم، اما تصمیم‌گیری نهایی بر عهده مسئولان و کارشناسان است.

رئیس انجمن عکاسان سینمای ایران در پایان ضمن قدردانی از تلاش عکاسان شرکت‌کننده در جشنواره افزود: با دیدن این عکس‌ها بسیار خوشحالم، چون دوستانم با دلسوزی و تلاش فراوان کار کردند. مطمئنم این آثار می‌تواند به ارتقای فضای شهری کمک کند و از همه هنرمندان دعوت می‌کنم که از جشنواره فیلم شهر بازدید کنند.