رئیس کمیسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس از احتمال تمدید مهلت استفاده از معافیت سربازی برای مردان دارای فرزند خبر داد و گفت که این موضوع در حال بررسی و پیگیری از سوی مجلس است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما امیرحسین بانکیپور، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم با اشاره به معافیتهای در نظر گرفتهشده برای سربازان دارای فرزند اظهار کرد: حدود چهار سال است که بر اساس قوانین موجود، مردان دارای چهار فرزند و بالای ۴۰ سال (چه غایب باشند و چه نباشند) میتوانند تا پایان سال ۱۴۰۴ از معافیت خدمت سربازی استفاده کنند.
وی افزود: طبق برنامه هفتم توسعه، افرادی که ۳۵ سال سن دارند و دارای دو فرزند هستند، در صورتی که غیبت خدمت نداشته باشند، نیز از خدمت وظیفه عمومی معاف خواهند شد.
رئیس کمیسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس با تأکید بر اینکه این نوع معافیت فقط تا پایان امسال مهلت دارد، گفت: ما از ستاد کل نیروهای مسلح درخواست کردهایم تا این معافیت تمدید شود.
بانکیپور در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تمدید این معافیتها تا سال آینده نیز گفت: احتمالش وجود دارد؛ ممکن است مهلت استفاده از این معافیت تا پایان سال آینده نیز تمدید شود.