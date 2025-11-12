آیین استقبال از دانشجویان ورودی ۱۴۰۴ دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر برگزار شد.

استقبال از دانشجویان ورودی ۱۴۰۴ دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر میزبان بیش از ۳۰۰ دانشجوی کارشناسی ورودی سال ۱۴۰۴ بود که از طریق کنکور سراسری به این دانشگاه راه یافته‌اند.

این آیین با هدف آشنایی دانشجویان با فضای علمی، فرهنگی و رسالت دریامحور دانشگاه برگزار شد.

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر با برخورداری از ۴۱ رشته تحصیلی تخصصی در حوزه‌های مرتبط با علوم دریایی، یکی از مراکز علمی پیشرو در جنوب غرب کشور به شمار می‌رود.