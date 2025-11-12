رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران گفت : طرح بزرگ «پردیس خانواده» در پنج منطقه ۲، ۴، ۸، ۲۰ و ۲۲ طراحی و راه‌اندازی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مریم اردبیلی با بیان اینکه انتخاب این مناطق با هدف پوشش متوازن جمعیتی، تنوع فرهنگی و جغرافیایی شهر تهران صورت گرفته است تا الگوی جامعی از اجرای طرح در مناطق شمالی، شرقی، جنوبی و غربی پایتخت ارائه شود ، افزود: در مراحل بعدی و پس از ارزیابی نتایج پایلوت، ایجاد پردیس‌های خانواده در سایر مناطق شهر تهران نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی گفت : در حال حاضر طرح پردیس خانواده در مرحله مطالعات پایه، طراحی مفهومی و اجرای مقدماتی در مناطق پایلوت قرار دارد و بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، میزان پیشرفت کلی طرح در سطح شهر تهران حدود ۲۰ درصد برآورد می‌شود.

اردبیلی در ادامه خاطرنشان کرد : نشست‌های تخصصی تدوین سیاست‌ها و راهبرد‌ها به‌منظور شکل‌گیری ابعاد مفهومی و اجرایی پردیس خانواده برگزار شده و در این نشست‌ها موضوعاتی مانند آینده‌پژوهی و نوآوری در فضای خانواده‌محور، تولید خانواده و انسجام اجتماعی، سبک زندگی شهری و فرهنگ خانواده، زیست‌بوم خانواده و محیط شهری پایدار، منظر هنری و فرهنگی در طراحی فضا‌های خانواده‌محور و ملاحظات قانونی و مدیریت شهری رسانه مورد بررسی قرار گرفته است.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران تأکید کرد: در این نشست‌ها بیش از ۲۰ ساعت گفت‌و‌گو و ارائه تخصصی با حضور اساتید دانشگاه، کارشناسان شهری، هنرمندان و فعالان اجتماعی انجام گرفته است.

وی از برگزاری رویداد نهایی ایده‌پردازی در آبان‌ماه خبر داد و گفت: این رویداد با هدف جمع‌بندی ایده‌ها، نمونه‌سازی و ارائه مدل مفهومی، اجرایی و سیاستی طرح برگزار شده و مدیران شهری، جامعه‌شناسان، شهرسازان، روان‌شناسان اجتماعی، فعالان مدنی، نمایندگان سمن‌ها، هنرمندان و خانواده‌های داوطلب در آن حضور دارند.

اردبیلی درباره زمان بهره‌برداری از نخستین مرحله طرح گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده و پیگیری مستمر مناطق پایلوت، فاز نخست پروژه پردیس خانواده تا سال آینده قابل بهره‌برداری خواهد بود. در این مرحله، تمرکز بر راه‌اندازی بوستان‌های موضوعی و فضا‌های خانواده‌محور، اجرای بخش‌هایی از زیرساخت‌های خدماتی و فرهنگی و همچنین آزمایش مدل مفهومی و مدیریتی پردیس خانواده است.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران در ادامه به تشریح ویژگی‌ها و زیرساخت‌های پردیس خانواده پرداخت و گفت: پردیس خانواده به‌عنوان یک اکوسیستم چندنسلی فرهنگی، اجتماعی و تفریحی طراحی شده است تا پاسخ‌گوی نیاز‌های متنوع خانواده‌های شهر تهران باشد. این مجموعه شامل فضا‌های آموزشی، فرهنگی، مشاوره‌ای و تفریحی برای کودکان، نوجوانان، والدین و سالمندان است و هدف آن تقویت تعامل نسل‌ها و ارتقای کیفیت زندگی شهری است.

به گفته اردبیلی، از نظر زیرساختی، پردیس خانواده دارای بخش‌هایی مانند ساختمان مرکزی شامل کافه خاطرات، رستوران خانواده، کلوب سالمندان، استخر و مرکز بازی‌های توان‌افزا، کوشک پرنیان (شهر مشاغل کودکان، موزه تعاملی خانواده، گالری خانوادگی) و کوشک سخن (سالن‌های چندمنظوره، استودیو‌های خلاقیت، کافه کتاب) است. همچنین در باغ کوشک، فضا‌های باز و طبیعت‌محور نظیر باغ‌های موضوعی، مسیر‌های آموزشی و ورزشی، بازارچه‌های فصلی، تئاتر روباز و سینمای تابستانی پیش‌بینی شده است.

وی افزود: از نظر کالبدی، این مجموعه در زمینی حداقل ۱۰ هزار متر مربعی با زیربنای حدود ۲ هزار متر مربع احداث می‌شود و بیش از ۶۰ درصد آن به فضا‌های باز و سبز اختصاص دارد. طراحی آن با رعایت دسترسی برای سالمندان و افراد کم‌توان و اتصال مناسب به حمل‌ونقل عمومی انجام می‌شود تا الگویی جدید از فضای شهری خانواده‌محور و زیست‌پذیر در تهران ایجاد شود.