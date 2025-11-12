پخش زنده
امروز: -
با هدف معرفی هنر و تولیدات بانوان، نمایشگاه توانمندیهای بانوان استان در نمایشگاه دائمی اردبیل افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در این نمایشگاه ۳۰۰ نفر از بانوان تولیدات خود را تا ۲۳ آبان از ساعت ۱۳ الی ۲۰ در معرض نمایش گذاشتند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل در آیین افتتاح نمایشگاه توانمندیهای بانوان استان اردبیل از آغاز ثبتنام برای پرداخت ۱۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات توسعه کسب و کارهای نوآورانه به ویژه بین بانوان استان با حمایتهای دولت خبر داد.
بهروز خلیلی اظهار کرد: دولت چهاردهم عزم جدی برای راهاندازی بستههای کسب و کار خلاق و فناور و حمایت از بانوان در استان دارد.
وی افزود: استفاده حداکثری از ظرفیت بانوان در حوزههای مختلف، جزو هدفهای دولت چهاردهم است و در این استان نیز باید از کارآفرینان و به ویژه زنان فعال و کارآمد در راستای توسعه و اشتغال حمایت شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: با توجه به شرایطی که در کشور داریم، باید از همه ظرفیتها از جمله منابع خدادادی و نیروی انسانی به نحو شایسته استفاده کنیم و این امر در گرو هنر مدیریتی است
وی ادامه داد: بانوان به عنوان نیمی از جمعیت مؤثر جامعه بیشترین نرخ بیکاری را دارند که بخش زیادی از آن به نبود شغلهای متناسب با توانمندی و تحصیلات آنان بازمیگردد که برای رفع این مشکل، تسهیل صدور مجوز کسب و کارهای خانگی و حمایت از طرحهای خوداشتغالی در دستور کار قرار گرفته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل همچنین برگزاری همایش بینالمللی سرمایهگذاری از پنجم تا هفتم آذر را فرصت مناسبی برای معرفی و بازاریابی داخلی و خارجی محصولات تولیدی بانوان استان ذکر کرد.