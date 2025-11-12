پخش زنده
سفر دو روزه وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان به تاشکند پایتخت کشور ازبکستان، گام بلندی در مسیر دستیابی به اهداف چشمانداز روابط تجاری و بازرگانی با این کشور و زمینهساز توافقهای مهمی شد که قرار است بزودی در قالب سندی جامع، به امضاء مقامات دو کشور برسد.
به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری صداوسیما در حوزه اوراسیا، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان در روز پایانی سفر به ازبکستان، با «جمشید خوجایف» معاون نخست وزیر ازبکستان مذاکره و رایزنی کرد.
در این دیدار که اعضای هیاتهای عالیرتبه دو کشور هم حضور داشتند، سید محمد اتابک و جمشید خوجایف، درباره مفاد موافقتنامه جدید همکاری، که قرار است بزودی امضاء شود، به توافق رسیدند.
وزیر صمت همچنین با وزرای صنایع معدنی، سرمایهگذاری و تجارت ازبکستان دیدار و راههای رفع موانع، ترسیم نقشه راه همکاریهای میان مدت و بلندمدت بین تهران و تاشکند، متناسب با اراده جدی مقامات عالی دو کشور را بررسی کرد.
بازدید از چند شرکت بزرگ صنعتی و پارک فناوری تاشکند و گفتوگو با مدیران ارشد این شرکتها از دیگر برنامههای سفر وزیر صمت در ازبکستان بود.
«رضا تقیپور»، «مصطفی مطورزاده» و «خانم زینب قیصری» سه تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، «محمدعلی دهقان دهنوی» معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، «محمد مسعود سمیعینژاد» معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایمیدرو، «محمدجواد کفیل» مشاور وزیر در امور پیگیریهای ویژه جمعی از مدیران شرکتهای بزرگ ایرانی، سیدمحمداتابک را در این سفر همراهی میکردند.