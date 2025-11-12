پخش زنده
عملیات اجرایی بزرگترین طرح آبرسانی شمال شرق کشور با هدف تأمین آب شرب پایدار برای جمعیت بیش از ۶۰۰ هزار نفر در استان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ این طرح با هدف تامین آب آشامیدنی پایدار برای بیش از ۶۰۰ هزار نفر و کاهش برداشت از سفرههای زیرزمینی اجرا میشود.
این پروژه ملی به طول ۲۳۰ کیلومتر از مصوبات سفر رئیسجمهور به استان خراسان شمالی است و طبق برنامهریزی انجامشده، باید طی پنج سال آینده به بهرهبرداری کامل برسد.
با اجرای این طرح، آب شرب پایدار شهرستانهای بجنورد، شیروان، اسفراین و فاروج برای مدت ۲۰ سال آینده تأمین خواهد شد.
بخش نخست پروژه به طول ۲۱ کیلومتر در مدت هجده ماه اجرا میشود و شامل احداث خطوط انتقال، ایستگاههای پمپاژ و مخازن ذخیره آب است.
این طرح با هدف افزایش پایداری منابع آبی، کاهش برداشت از سفرههای زیرزمینی و ارتقای کیفیت خدمات آبرسانی در شمال شرق کشور اجرا میشود و از پروژههای راهبردی بخش آب به شمار میرود.