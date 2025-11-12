به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ این طرح با هدف تامین آب آشامیدنی پایدار برای بیش از ۶۰۰ هزار نفر و کاهش برداشت از سفره‌های زیرزمینی اجرا می‌شود.

این پروژه ملی به طول ۲۳۰ کیلومتر از مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان خراسان شمالی است و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، باید طی پنج سال آینده به بهره‌برداری کامل برسد.

با اجرای این طرح، آب شرب پایدار شهرستان‌های بجنورد، شیروان، اسفراین و فاروج برای مدت ۲۰ سال آینده تأمین خواهد شد.

بخش نخست پروژه به طول ۲۱ کیلومتر در مدت هجده ماه اجرا می‌شود و شامل احداث خطوط انتقال، ایستگاه‌های پمپاژ و مخازن ذخیره آب است.

این طرح با هدف افزایش پایداری منابع آبی، کاهش برداشت از سفره‌های زیرزمینی و ارتقای کیفیت خدمات آبرسانی در شمال شرق کشور اجرا می‌شود و از پروژه‌های راهبردی بخش آب به شمار می‌رود.