هفتمین کاروان تجهیزات ورزشی و بهداشتی به هزار مدرسه کم برخوردار خراسان جنوبی ارسال شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: برای ارتقاء عدالت آموزشی و تربیتی و برابر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، هفتمین کاروان تجهیزات ورزشی و بهداشتی امروز به هزار مدرسه کم برخوردار در ۱۲ شهرستان و یک منطقه به ارزش ۷ میلیارد تومان ارسال شد.
مرتضوی این تجهیزات را شامل تردمیل، میز پینگ پنگ، نواع توپهای ورزشی، حلقه بسکتبال، میله والیبال، تور راکت و سایر وسایل و تجهیزات متناسب با سرفصلهای درس تربیت بدنی که در اجرای طرح مهارت آموزی و ورزشی است، عنوان کرد.
مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی همچنین از ارسال تجهیزات اتاق بهداشت و سلامت مدارس در این کاروان هاس ارسالی خبر داد که شامل ۱۰۰۰ جعبه کمکهای اولیه است.
وی گفت: تا پایان امسال کاروانهای دیگر به شهرستانهای مختلف استان نیز ارسال خواهد شد.